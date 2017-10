🎥 Milicevic staat voor nieuw terugkeer naar Charleroi: "Dit is een kans voor ons"

Charleroi zit in een mindere periode. "Het is een kans voor ons", aldus Milicevic die toch op zijn hoede is. "Ik heb die wedstrijd tegen Oostende gezien. Ze verloren dan wel met 3-0, toch speelden ze in de eerste helft erg goed."

"Ze hebben ook een uitstekende coach die zijn spelers het vertrouwen geeft. Toch gaan we voluit voor de drie punten om die reeks verder te zetten." Milicevic speelde ook nog onder Mazzu. "Hij zorgt voor harmonie in de kleedkamer. Hij zet de spelers ook altijd op de juiste plaats en dat bewijst hij keer op keer."