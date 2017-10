'Marsman Mertens' siert de voorpagina van verschillende Italiaanse kranten na glansprestatie

Negen goals in negen wedstrijden, met zulke statistieken mag je al eens op de voorpagina van een krant prijken. Het overkomt Dries Mertens vandaag. Verschillende media bewierroken de nummer 14 van Napoli voor zijn hattrick op bezoek bij Genoa.

"Marziano Mertens" stond er te lezen op de kop van Corriere dello Sport, wat zoveel betekent als "Marsman Mertens". Alsof dat nog niet genoeg was, schreef een auteur zelfs een gedicht over één van de goals van de Belgische aanvaller.

De Milanese krant Gazzetta dello Sport voorzag naast de zege van Milan ook wat ruimte voor Mertens. "Magische Mertens", zo werd verwezen naar de prestatie van onze landgenoot gisteren en de 22e wedstrijd zonder verlies van Napoli, dat leider is in Italië met 28 op 30.

😳 Dries Mertens in Serie A...



⚽️ Last season - 35 games, 28 goals.

⚽️ This season - 9 games, 9 goals.



👏 Absolute genius. pic.twitter.com/duHZh7cKVv