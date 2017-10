Dendoncker is duidelijk: "Ik wil dáár spelen"

Hij komt onder Hein Vanhaezebrouck vooral in de verdediging aan de bak. "Het zal mettertijd wel beter gaan op die positie, maar iedereen weet dat ik het liefst op het middenveld in actie kom, daar ben ik ook op mijn best", aldus Dendoncker aan Sport/Voetbalmagazine.

"Ik ben iemand die nood heeft aan veel kilometers én veel baltoetsen." Dat heb je vaker op het middenveld dan in de verdediging. Al kan zijn evolutie op die positie zijn kansen op het WK in Rusland volgende zomer wel ten goede komen.

"Het feit dat ik op meerdere posities in actie kan komen, is een voordeel. Ik zou heel gelukkig zijn mocht ik meekunnen naar het WK", aldus Dendoncker. Wie weet zorgt dat ervoor dat hij zijn geduld intussen niet verliest.