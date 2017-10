Na Legear was deze keer Goutas de Truiense matchwinnaar in de slotminuten: "We duwden Moeskroen helemaal weg"

Nadat hij zaterdag tegen KVO een eerste keer in de basis startte, mocht Goutas nu opnieuw beginnen. "Deze overwinning was meer dan verdiend", glunderde de matchwinnaar. "We duwden Moeskroen na rust helemaal weg. Dit was gewoon een heel sterke wedstrijd van ons."

De 23-jarige Goutas dankte zijn tweede basisplaats misschien ook wel aan een beslissing van Jonas De Roeck. De STVV-coach zette sterkhouder Jorge Teixeira, die al 4 gele kaarten slikte, uit voorzorg op de bank.

Wat ik van Club Brugge vindt? Een sterke ploeg, maar wij zijn dat ook

"Ik ben naar Sint-Truiden gekomen (na twee jaar bij KV Kortrijk, red.) om te spelen", maakte Goutas de keuze van De Roeck nog wat moeilijker. "Onder de verdedigers is er een gezonde concurrentiestrijd. Wat ik van Club Brugge vind? Dat is een sterke ploeg, maar wij zijn dat ook. We gaan er zondag ons spel spelen en proberen te winnen", besloot Goutas.