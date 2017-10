Preud'homme naar KV Mechelen? Franky Van der Elst reageert: "Keuze van het hart"

Ook Franky Van der Elst schrok toen hij het vernam. "Het zou me wel verrassen", aldus de analist in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Ook omdat hij toch bij een ploeg terecht zou komen waar het niet goed gaat. Allerlaatste staan is ook voor hem nieuw."

Bovendien laste hij dat sabbatjaar niet zomaar in. "Hij wou er even tussenuit omdat hij het even gehad had en rust wou. Om er dan terug in te springen, dat is niet evident. Ook voor Preud'homme niet."