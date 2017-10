Genk-fans nemen Vossen opnieuw zwaar op de korrel, aanvaller reageert

Een oorverdovend fluitconcert weerklonk in de Luminus Arena toen omgeroepen werd dat Jelle Vossen zou invallen. Het vertrek van hun ex-aanvoerder -en de manier waarop- blijft bij de Genk-supporters zwaar op de maag liggen.

"Ach, ik heb hier veel meegemaakt en ik onthoud enkel de positieve dingen die ik in Genk heb meegemaakt", reageerde de aanvaller.

Over de wedstrijd was hij duidelijk. "We waren te slap in de eerste helft, niet agressief genoeg. We hebben over de hele match niet gebracht wat we kunnen brengen."