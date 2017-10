Harbaoui lucht zijn frustratie na doelpunt: "Maak er nu ook nog geen wereldspits van hé"

Harbaoui zelf verklaarde zijn nogal opvallende uitbarsting. "Kijk, elke spits die niet speelt, zal wel wat gefrustreerd zijn. Dat kwam er nu even uit na die goal. Jullie kennen mijn karakter, ik geef me telkens honderd procent, of ik nu inval of als ik begin. Iedereen wil spelen hé", zei de Tunesiër.

Zijn seizoen is nu niet geslaagd héDeel deze quote: Hein Vanhaezebrouck was ook blij met de goal van zijn spits, maar maakte ook wel een kanttekening. "Hij deed het goed en liet zien dat hij zijn neus voor doelpunten niet verloren is. Daarom bracht ik hem ook in." "Maar maak er nu ook nog geen wereldspits van hé. Zijn seizoen is niet geslaagd omdat hij nu één keer gescoord heeft. Hij moet er nog een pak meer maken daarvoor. Maar hij deed het goed. Dat moest ook wel. Als je beslist om Teodorczyk eruit te halen, moet zijn vervanger het beter doen."