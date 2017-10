Deze handgeschreven brief aan het adres van ploegmaat Depoitre verovert het internet

Na de wedstrijd vond Adam op de terugweg een briefje van vijf pond. Hij gaf het biljet aan zijn vader en besloot een handgeschreven brief te sturen naar de directeur van Huddersfield Town, Sean Jarvis: "Beste Sean. Ik was bij de wedstrijd tegen United en vond een vijfpondbriefje bij het stadion. We kunnen niet houden wat niet van ons is."

Erna wordt de bedoeling van het schrijven duidelijk: "Wil je misschien tegen Mooy zeggen dat hij het briefje wel mag hebben omdat hij goed gespeeld en gescoord heeft? Ik heb het biljet in de envelop gestoken." Jarvis verspreidde het verzoek van de jonge fan via Twitter en een reactie van de speler waar het allemaal om gaat bleef niet uit.

"Ik kijk ernaar uit om jonge Adam te ontmoeten", klonk het bij Mooy. De Australiër opende na 28 minuten de score voor Huddersfield, Belg Laurent Depoitre nam de tweede goal voor zijn rekening.

Pure class from young Adam pic.twitter.com/KVSpfJlZrm — Sean Jarvis (@SeanMJarvis) 24 oktober 2017