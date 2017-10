Vanhaezebrouck reageert op Harbaoui: "Ik had ook mijn truitje kunnen uittrekken"

Vanhaezebrouck vond dat hij enkel zijn werk deed. "Hij is ingekomen om voor gevaar te zorgen hé. Maar ze kijken altijd naar de jongens die de goals maken. Als Matz die penalty niet pakt, is het misschien een heel andere zaak", wou Vanhaezebrouck meer lof voor zijn doelman.

"En ja, een spits die niet speelt, is altijd wel wat gefrustreerd. (wijst naar Wesley Sonck, die net voorbij komt) Ik zie Wesley lachen, hij was vroeger net hetzelfde hoor. Ik had mijn truitje ook kunnen uittrekken hoor. Maar daar zat niemand op te wachten, denk ik. Dat lichaam is niet meer zo strak als vroeger...", lachte hij.