Seck houdt zijn ploeg met de voeten op de grond: "Dat betekent nog niets"

We hebben karakter getoond - Ibrahima Seck

Seck maakte de gelijkmaker met een staalharde kopbal. We spreken hem erover aan en er verschijnt een glimlach van oor tot oor. "Ah! De voorzet was perfect en ik stond op de juiste plaats. Dat was misschien wel het keerpunt in de match."

Top 6

Zijn ploeg staat na de zege op plaats vijf. "We moeten nu nog niet teveel focussen op de top zes. Het is nog maar oktober. Dat betekent dus nog niets. Het kan nog heel snel omkeren," besluit de Senegalees.