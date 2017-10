Er is een 'probleem Van Damme' bij Antwerp

Hij zou Van Damme dolgraag opstellen, maar momenteel lukt het niet. "Het is heel simpel", zegt Bölöni in Het Laatste Nieuws. "Jelle kan op links en eventueel centraal achterin spelen. Op links heb ik Borges uitgeprobeerd en die ontgoochelde helemaal niet."

"Centraal doen we het ook prima. Jelle kreeg al enkele invalbeurten, maar die brachten nog geen revolutie teweeg. We zoeken naar een oplossing. Ik moet iemand opofferen, maar ik voel momenteel nog niet wie", is Bölöni eerlijk.

Niet toveren

"Sommigen aanzien me misschien als een tovenaar, maar ik kan ook geen extra positie uitvinden. Ik ben Jelle dankbaar omdat hij de groep steunt zoals hij dat momenteel doet. Als zijn moment komt - en dat zal er komen - moet hij zijn kans grijpen."

Van Damme zat, op zijn avontuur in Engeland na, nooit lang op de bank.

Volg Antwerp - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.