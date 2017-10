Jelle Van Damme laat zich uit over weggestuurde coach Bölöni en verklaart 'vreemde' hoofdwonde

"Ik denk dat het een terechte uitslag is na 90 minuten. Ons plan was om de flanken proberen vast te zetten. Dat zijn toch de jongens - en vooral Mpoku dan - die het verschil kunnen maken. Dat was samen met Edmilson toch de speler die we in de gaten moesten houden."

Opvallend, Jelle Van Damme had een grote wonde op zijn voorhoofd. "Hoe het kwam? Thuis gewoon, stom. Het komt nog goed uit, want volgende week is het Halloween", lacht de ex-Rouche. "Het ergste dat kon gebeuren was dat de wonde opnieuw open ging en dat het opnieuw genaaid moest worden."

"Als je naar het klassement kijkt: we staan daar heel mooi, maar het kan snel omkeren"

Antwerp hield voor een derde keer op rij thuis de nul. Toch tevreden met een punt? "Ik kreeg daarnet ook de vraag of we meer mochten verwachten. Maar we moeten realistisch zijn. Als je ziet vanwaar deze club komt... We zijn nog volledig in opbouw, want dit is ons eerste seizoen in eerste. Chapeau, dus."

Coach Bölöni werd naar de tribunes gestuurd. "Vorige week vond ik de coach ook nerveus voor de match tegen Club. Als je naar het klassement kijkt: we staan daar heel mooi, maar het kan snel omkeren. De ploegen die achter ons staan.. Alles ligt zeer dicht bij elkaar. Hij kijkt gewoon naar het klassement en beseft dat het erg snel kan gaan. Niemand had dan ook verwacht dat we hier zouden staan", besluit Van Damme.