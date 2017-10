Belg behoort tot de lijst van spelers die het meeste vooruitgang hebben geboekt in de Premier League tot nu toe

door Maarten Cattaert



Deze ochtend publiceerde de Engelse krant The Guardian een lijst van de tien spelers die dit seizoen het meeste vooruitgang hebben geboekt in de Premier League tot nu toe. Een Belgische speler behoort tot de tien gelukkigen. En dat is toch wel opvallend te noemen.