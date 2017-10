Twee eersteklassers informeerden bij Beerschot Wilrijk-coach Brys

Onder meer KV Kortrijk polste bij de oefenmeester. "Wij appreciëren het ten zeerste dat Marc ons onmiddellijk op de hoogte bracht van de interesse van die eersteklassers en zijn uiteraard in de wolken dat hij bij KFCO Beerschot Wilrijk blijft", aldus Eric Roef op de website van de club.

"Echt verbaasd heeft de reactie van Marc me niet. We kennen elkaar inmiddels al een tijdje en ik weet dus dat hij een trouwe werknemer is, die zijn sportieve ambities aan die van onze club heeft gekoppeld. En andersom. In een tiijd waar normen en waarden vaak ver weg zijn, is de beslissing van Marc een fijne vaststelling."