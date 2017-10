BREAKING: Oostende schorst Berrier wegens 'disciplinaire redenen'

Berrier was dinsdagavond niet terug te vinden in de selectie van KV Oostende. Nu weten we ook waarom. "Na rijp beraad en intern overleg heeft de directie van KV Oostende afgelopen dinsdag besloten om zijn speler Franck Berrier met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd te schorsen om disciplinaire redenen", aldus het persbericht van de club.

"Ter bescherming van de rechten van zowel de speler zelf als van de club wordt er verder -vanuit KV Oostende- niet gecommuniceerd over de aanleiding, noch over de details van deze schorsing. We danken de media om hiermee rekening te houden en dit te respecteren."

Reden onbekend

Wat er gebeurt is en of het te maken heeft met zijn nakende transfer naar Thailand, daar hebben we het raden naar.