Lazio zet met deze actie charmeoffensief in na wangedrag supporters

Door heel Italië ging een vlaag van walging. De club probeert nu stap voor stap de wansmakelijke actie goed te maken. Voor het duel met Bologna zette het al een charmeoffensief in.

De Lazio-spelers warmden op met het gezicht van Anne Frank op hun shirt. Voorzitter Lotito denkt er ook over na om jaarlijks zo'n 200 jonge fans naar Auschwitz te sturen, voor een bezoek aan de concentratiekampen.

Op aangeven van de Italiaanse Voetbalbond kwam er vanavond voor de aftrap van alle matchen in de Serie A een minuut stilte. Komend weekend wordt een fragment van het dagboek van Anne Frank voorgelezen voor de matchen.

I biancocelesti in campo con la maglia per dire no all'antisemitismo#SerieATIM #BolognaLazio pic.twitter.com/1EX4F6efAI