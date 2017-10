Martinez staat voor helse klus: "Dát wordt het moeilijkste"

"De volgende stap wordt de loting, daarna kunnen we beginnnen aan de mentale voorbereiding voor de Wereldbeker. Het team heeft gelukkig al wat ervaring. We hebben het geluk dat we kunnen terugvallen op onze recente ervaringen. Euro 2016 was hard, maar een goeie leerschool. En Brazilië 2014 was een fantastisch avontuur", aldus de bondscoach bij FIFA.

"We hebben spelers die belangrijke matchen hebben gespeeld tegen de grote landen. De uitdaging is er, de verwachtingen van de fans ook. Het is onze job om hen niet teleur te stellen. Al mijn spelers voetballen voor grote clubs waar de verwachtingen hoog zijn. Ze kunnen om met die druk."