Servië of België? Svilar heeft zijn keuze gemaakt

Volgens Het Laatste Nieuws valt zijn keuze op Servië. Nochtans speelde Svilar bij de jeugd steevast voor België. Bondscoach Slavoljub Muslin zou hem oproepen voor twee oefeninterlands in november.

Op tien november speelt Servië tegen China, vier dagen later geeft het Zuid-Korea partij. Een selectie voor die oefeninterlands is nog geen definitieve keuze, aangezien je pas bij een officiële interland 'vast hangt' aan een bepaald land. Servië is ook geplaatst voor het WK in Rusland.