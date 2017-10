Heel wat vraagtekens bij Beerschot Wilrijk voor cruciaal duel

De club geeft een update van de blessures. "Trainer Marc Brys kan voor die wedstrijd nog steeds geen beroep doen op Tom Pietermaat, die op de sukkel blijft met een scheurtje aan de dijspier. Andere afwezigen zijn Youssef Boulaouali (revalidatie na kijkoperatie), Jimmy De Jonghe (ook revalidatie, maar inmiddels met de loopoefeningen begonnen), Richard Mbombo (niet speelgerechtigd) en Jacques Zoua (fysieke achterstand)."

Daarnaast zijn er nog twee vraagtekens. Mo Messoudi trainde de hele week mee met de groep, maar het is afwachten of hij ook helemaal speelklaar geraakt; Verder kreeg Octavio een contact op training, ook hij is twijfelachtig.

De selectie: Romo, Steelant, Prychynenko, Swinkels, Van den Bergh, Diarra, François, Dom, Van Hyfte, Ekangamene, Essikal, Schaessens, Messoudi (?), Octavio (?), Maes, Losada, Placca, Hoffer.

