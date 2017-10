Peter Maes en Lokeren laten Mechelen achter op laatste plaats, maar coach heeft erg mooie woorden voor ex-club

"Mechelen speelde echt een heel goede tweede helft, dus hebben wij misschien wel meer gekregen dan we verdienden", was Peter Maes achteraf eerlijk in zijn analyse. "Al was onze eerste helft qua voetbal ook wel erg goed."

Mechelen ligt me nog steeds na aan het hart

"Maar Malinwa speelde niet als een ploeg die onderaan staat. Ik ben ervan overtuigd dat ze allemaal samen - ook met de supporters - er zeker uit gaan geraken, als ze met deze werklust en deze kampgeest blijven verder werken. Mechelen is een ploeg die me nog steeds na aan het hart ligt."

Mooie woorden dus van Peter Maes voor zijn ex-club. Hij was coach Achter de Kazerne van 2006 tot 2010 en zorgde in zijn eerste jaar via winst in de eindronde voor promotie naar de Jupiler Pro League. Daarna vertrok hij naar Sporting Lokeren.