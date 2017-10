Clement leidt Waasland-Beveren naar ongekende hoogten: "Zelfs Anderlecht en Club Brugge hebben het daar moeilijk mee"

"Het was de match die we verwacht hadden," begint Philippe Clement op de persbabbel. "We wisten dat ze op de counter en stilstaande fases zouden spelen en geen ruimte tussen de linies zouden toelaten."

"Alleen hebben we niet veel tijd gehad om ons voor te bereiden. Maar soit, zo'n wedstrijd is altijd moeilijk. Zelfs Anderlecht en Club Brugge hebben het vaak moeilijk om een muur af te breken."