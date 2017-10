Gerkens, de joker van de chef: "Dit hadden we nodig"

Gerkens was sinds de komst van Vanhaezebrouck titularis bij paars-wit, maar voor de match tegen Zulte Waregem kreeg hij te horen dat hij op de bank moest gaan zitten. Om scorend vermogen te kunnen inbrengen. En ja, dat werkte dus...

"Inkomen en scoren, dat is ongelooflijk", vertelde Gerkens. "Ik geef me altijd 100 procent, als ik nu begin of als ik moet invallen. Samen met Hamdi kon ik het verschil maken. Schitterend, want we hadden deze zege echt nodig. Ja, we weten dat Brugge verloor, maar daar kijken we niet naar. De competitie is nog lang..." Vanhaezebrouck zijn filosofie zit er echt wel in.