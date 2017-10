Blijft Sa Pinto aan? Renard is duidelijk

Dat is toch een beetje tegen hun natuur. Doorgaans is Sclessin een kerkhof voor voetbalcoaches. "Dat is misschien wel het grootste verschil met de club van de voorbije twee seizoenen. Iedereen bij Standard is rustig gebleven. Die mindere competitiestart was ingecalculeerd", aldus Olivier Renard in Het Laatste Nieuws.

Stabiliteit krijg je niet als je om de zes maanden van trainer wisselt -Olivier Renard Deel deze quote: "Nieuwe spelers, nieuwe trainer, nieuwe technische staf... Maar nu beginnen we eindelijk de vruchten te plukken van ons werk de afgelopen maanden. Standard komt van ver, dat mag je niet vergeten." En dus bleef Sa Pinto én pakte hij negen op twaalf. Nochtans was er ook bij het bestuur even twijfel. "We hebben onszelf de vraag gesteld of we ons toch niet hadden vergist. Die vraag werd snel van tafel geveegd. We willen stabiliteit en die krijg je niet als je om de zes maanden van trainer wisselt." Volg Antwerp - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.