Eerste club meldt zich al voor Stanciu, maar daar heeft de speler geen oren naar

Zo zou Gigi Becali, de voorzitter van Steaua Boekarest, de speler graag willen terugkopen van Anderlecht. Een terugkeer naar zijn ex-club lijkt echter weinig waarschijnlijk. "Mijn speler is dat niveau ontstegen. Als we vertrekken bij Anderlecht, dan zal het naar een andere grote Europese competitie zijn", liet Stanciu's makelaar verstaan.

Of de speler in januari andere oorden zal opzoeken, staat zeker nog niet vast. Stanciu kreeg gisteren de voorkeur op Gerkens in de basis en toonde zich gretig tegen Zulte Waregem met onder meer een assist op Teodorczyk die er altijd had ingemoeten. Vlak na zijn wissel, kwam Anderlecht wel op voorsprong via Gerkens.

