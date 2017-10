Stuivenberg pakt 6 op 6 met Genk: "We staan er weer!"

"Dit is mooi. We staan er in één keer weer terug", glimlachte de coach. "Het zag er enkele dagen geleden helemaal anders uit."

"Ik ben trots op de manier waarop we deze wedstrijd wonnen. Ik ben heel tevreden over onze eerste helft. We hebben Club Brugge niet in de wedstrijd laten komen, maar we hadden nog efficiënter moeten omspringen met onze kansen."

Vukovic

Toch sluit Stuivenberg de ogen niet voor de mindere tweede helft. "We begonnen niet goed na de pauze en Vukovic hield ons op de been. We kwamen niet onder de druk uit doordat we de bal niet in onze ploeg hielden."

In tegenstelling tot voor de rust, was Genk dan weer wel heel efficiënt na de pauze. "We hadden één kans en scoorden een goal. Iedereen is blijven gaan tot het gaatje."