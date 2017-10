Balotelli: "Tot de terroristische aanslag kende ik Nice helemaal niet"

Toen duidelijk werd dat Liverpool de Italiaanse aanvaller liever kwijt dan rijk was, begon Balotelli's zoektocht naar een nieuwe werkgever. In een interview met Nice-Matin vertelt de spits dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van de club uit Zuid-Frankrijk.

"Jammer genoeg kende ik de club of de stad Nice niet tot aan de terroristische aanslag. Ik ben twee of drie keer op vakantie geweest in Monaco en een keert naar Saint-Tropez, maar nooit naar Nice."

Balotelli kwam ook terug op zijn status van enfant terrible: "Ik doe helemaal niets geks. Het verhaal dat ik altijd maar op stap ga, klopt niet. Toen ik jonger was, ging ik regelmatig uit, ja. Daar is niets mis mee. Alleen was het bij mij de volgende dag altijd groot nieuws", spuwt de aanvaller zijn gal.