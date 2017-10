Slecht nieuws uit de Mechelse ziekenboeg: verdediger langer out dan verwacht

door Maarten Cattaert



Uros Vitas zal drie maanden niet in actie kunnen komen voor KV Mechelen

Foto: © photonews

Het licht aan het einde van de tunnel is nog niet in zicht voor KV Mechelen-speler Uros Vitas. De centrale verdediger is langer out dan verwacht.