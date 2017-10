Vormer: "Iedereen moet iets meer geven"

"Onze eerste helft was niet best, het was te sloom. We gaven te veel ruimte weg", oordeelde Ruud Vormer die zich toch afvroeg of Malinovskyi die bal bewust in doel krulde. "Een beetje een gelukstreffer, het is nu zo."

"We hadden niet hoeven verliezen want in de tweede helft deden we het een stuk beter en hadden we kansen om de 1-1 te scoren." Of het voor Club allemaal wat te makkelijk ging? "We houden beide voeten stevig op de grond. Ach, misschien is het niet slecht dat we eens verliezen."

Toch bleef die slappe eerste helft wel op de maag liggen. "We kunnen veel beter, de coach was boos tijdens de rust. We moeten meer agressie in de match leggen, iedereen moet iets meer geven."