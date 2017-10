De laatste woorden van Anastasiou als trainer van KV Kortrijk? "Volhouden tot de laatste minuut"

Was de wedstrijd in Beveren zijn laatste? Dat zijn dit eveneens zijn laatste woorden. "Alles ging 70 minuten lang volgens plan en de laatste 20 minuten geven we het helemaal weg", herhaalde Anastasiou een vijftal keer tijdens de persbabbel na de match.

"We spelen tegen de best scorende ploeg. En dan zie je dat we te laks zijn op voorzetten, zonder enige druk. Op die manier scoren ze twee keer", zei een duidelijk geïrriteerde trainer.

Tot de laatste minuut

"We probeerden wel nog. Eerst door Kumordzi voor de verdediging te zetten, dat lukte niet. We maken ook nog kans op de 2-2, maar die valt niet. Het is pijnlijk. We moeten niet volhouden tot de 70ste minuut, maar tot de laatste minuut." Hetzelfde geldt wellicht voor zijn eigen carrière bij KV Kortrijk...