Vierde keer goeie keer? Deze man zou wel trainer van Kortrijk willen worden

Eigenlijk hebben we wel medelijden met Anastasiou. Een club die zo openlijk zoekt naar een andere trainer terwijl de huidige nog aan de macht is, dat hebben we nog niet veel gezien... Maar Yannick Ferrera en Marc Brys bedankten al voor de job. En Georges Leekens ligt dan weer niet in de bovenste schuif.

Wie wel serieus in beeld komt, is Aleksandar Jankovic. Eerder was hij trainer van KV Mechelen en Standard. Hij zou wel interesse hebben en mogelijk wordt hij na het weekend aangesteld, weet Het Nieuwsblad.