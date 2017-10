Vanhaezebrouck vraagt? Vanhaezebrouck krijgt: 'Tomorrowland' op Neerpede

door Johan Walckiers

door

Anderlecht heeft nieuwe slaapcabines aan de rand van zijn trainingsveld staan

Hein Vanhaezebrouck is niet vies van twee trainingsessies per dag. Onder René Weiler was dat meestal één keer. Probleem daarbij is dat er te weinig slaapvoorzieningen waren op Neerpede om tussen twee trainingen door wat uit te rusten. Maar dat probleem werd opgelost.