Bayern-ster gaat zijn boekje weer maar eens te buiten: vuistslagen en dure wodkafles kapotgeslagen op het hoofd

En daar zou wel eens een kern van waarheid in zitten. De middenvelder was namelijk midden september betrokken bij een vechtpartij in een nachtclub in München. De Duitse politie onderzoekt het voorval, dat nu pas aan het licht komt.

Na de overwinning tegen Mainz vierden Vidal en zijn vrienden de zege in een nachtclub. Beide heren zouden flink gedronken hebben en het aan de stok hebben gekregen met enkele gasten. Toen het woelwater door de beveiliging werd gesommeerd te vertrekken, ontstond er een vechtpartij. Daarin zou Vidal enkele vuistslagen hebben uitgedeeld, bewijzen enkele camerabeelden. Alsof dat nog niet genoeg was, zou een van de betrokkenen een wodkafles ter waarde van 515 op iemands hoofd hebben kapotgeslagen. Het slachtoffer deed aangifte, maar de schuld van Vidal en co is nog niet bewezen.