Woensdagavond nog matchwinnaar voor Willem II, de dag erna in het ziekenhuis voor drastische ingreep

Bij Sol is namelijk een tumor aangetroffen in een teelbal. De aanvaller onderging donderdag in het ziekenhuis een operatie om de tumor te verwijderen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het is. Bij de Nederlandse club reageren ze geschrokken op het nieuws. "Wij wensen Fran en zijn familie veel sterkte toe", zegt algemeen directeur Berry van Gool. De speler zelf geeft de moed niet op: "We gaan het onderzoek met hoop, energie en vertrouwen tegemoet. We willen iedereen van harte bedanken voor de steun", reageert hij op de clubwebsite.

De Spanjaard streek vorig jaar neer in Tilburg en behoedde zijn team met zijn doelpunten voor degradatie. Gisterenavond scoorde hij nog de winnende treffer in de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen. 2-1 werd het in het voordeel van Willem II.