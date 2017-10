Verstraete: "Hoop dat Charleroi van slag is door Capon"

"Ik heb al veel matchen gezien van Oostende, maar dat Capon drie keer zou scoren, had ik niet verwacht. Het is een goeie speler, maar het ligt niet in zijn aard om veel te scoren. Ik hoop dat Charleroi er ook wat van aangeslagen is", was Verstraete danig onder de indruk.

Gent heeft het er de laatste jaren moeilijk, daar in Charleroi. "Het is inderdaad een moeilijke verplaatsing, maar we hebben vorig jaar het 'zwarte beest' thuis én uit kunnen verslaan, dus we kunnen met vertrouwen afreizen. Zeker met het voetbal dat we tegen Eupen lieten zien."

Niet kijken naar Eupen

Gent wil hogerop. "Naar ploegen als Eupen moeten we, met alle respect, ook niet kijken. Onze ambitie blijft play-off 1. We hebben nu nog achttien matchen om het recht te trekken. We gaan er 200% voor gaan. Trouwens, iedereen verliest punten in deze zotte competitie."

Volg Charleroi - AA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.