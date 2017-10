Gent ziet het zitten: "Deze boost aan vertrouwen moet ons goed laten spelen op Charleroi"

Het laatste jaar ging het echter al wat beter. In de playoffs ging Gent winnen op Charleroi en thuis won het vorig seizoen in de reguliere competitie ook met het kleinste verschil.

"We treffen ze in een mindere periode, maar dat kan misschien wel het gevaar zijn", aldus Brecht Dejaegere. "We moeten uitgaan van ons eigen sterkte en ons voetbal."

Reeks voortzetten

"Het blijft natuurlijk wel óp Charleroi, maar de dag van vandaag zijn er geen makkelijke competitiewedstrijden meer. Met deze boost aan vertrouwen is het mogelijk om ook daar goed te spelen."

Zo kan de reeks die vertraging opliep tegen Kortrijk, verdergezet worden. "Daar hadden we altijd moeten winnen, sowieso, we hebben daar drie punten laten liggen."

