Sterk tegen Club Brugge en compliment van Stuivenberg: "Ik ben er helemaal klaar voor"

Berge moest al vroeg in de wedstrijd tegen Club Brugge naar de kant. "Het was misschien wel goed dat mijn invalbeurt zo onverwacht kwam. Ik heb geen moment tijd gehad om na te denken", reageert Heynen in gesprek met Voetbalkrant.

Het werd een fantastische avond voor de jonge middenvelder. "Het was inderdaad een geslaagde avond. We boekten een deugddoende overwinning en deden een goede zaak in het klassement."