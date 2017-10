Marcq weet waarom hij onder Vanhaezebrouck ineens opzij werd geschoven: "Dat werd me aangewreven"

Marcq, overgenomen van Charleroi, kent een moeilijke periode. "Als de ploeg bekendgemaakt wordt en je bent er niet bij, dan krijg je iedere keer een mentale klap. Ik heb nog nooit zo hard getraind als nu, maar de concurrentie is groot en er moeten ook zes Belgen op het wedstrijdblad. Ik kan het alleen mezelf verwijten dat ik in deze situatie zit", zegt hij in HLN.

Dat hij niet speelt, kan hij zelfs begrijpen. "In het begin kreeg ik speelkansen, maar mijn prestaties waren niet op niveau. Tegen Anderlecht en Genk liep het een stuk beter, maar ik had de indruk dat mij het tegendoelpunt tegen Genk verweten werd, zonder dat me dat expliciet gezegd werd."

"Toen ben ik uit de ploeg verdwenen, voor een tegendoelpunt dat volgens mij niet mijn fout was. Ik begreep niet goed waarom ik uitgerekend na twee betere matchen uit de ploeg verdween. Maar we haalden te weinig punten en de toenmalige coach heeft ingegrepen."

