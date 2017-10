KV Mechelen moet ook rekening houden met Club Brugge: "Geen probleem"

door Johan Walckiers

Foto: © photonews

Onlangs liet Michel Preud'homme zelf weten dat hij nog onder contract lag bij Club Brugge. Een geïnteresseerde ploeg moest dus sowieso via blauw-zwart passeren, want ze zouden nog een afkoopsom moeten betalen. KV Mechelen is nu dus in die situatie beland.