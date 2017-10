De Gouden Pik van Hein, Wase Wolven, Couckenbak, Kleurenspel Malinwa, Charleroi en Kortrijkse zwanen

TOP

De Gouden Pik

De Gouden Pik van Louis van Gaal was al enkele jaren spoorloos. Geen van de nieuwe coaches bij Oranje mocht zich eigenaar noemen van het kleinood. Maar ziedaar: in het Astridpark is het opnieuw aan de oppervlakte gekomen.

Hein Vanhaezebrouck speelde met Anderlecht opnieuw niet de meest geschiedkundige wedstrijd uit de geschiedenis van het vaderlandsche voetbal, maar zijn wissels rendeerden wel optimaal. Beiden wisten ze te scoren en zo de drie punten thuis te houden.

Waaslandwolven

De Waaslandwolf verdween even spoorloos als hij jaren geleden kwam. De voorbije jaren was het in het Waasland vaak huilen met de pet op in de grijsheid van het bestaan.

Peter Maes en Philippe Clement zorgen nu voor kleur. Sporting speelde een prima eerste helft in Mechelen, WB een prima tweede helft thuis tegen Kortrijk. Beide ploegen zetten een reeksje neer en mogen naar boven kijken. De troepen van Clement staan zelfs in de top-6.

Couckenbak

Steve Tielens en Marc Coucke verdwenen even spoorloos uit de hitlijsten, die laatste zelfs even van twitter na de mindere resultaten van de Kustboys van KV Oostende. Maar afgelopen midweek verscheen hij opnieuw ... in de spionkop van Oostende.

Een beetje gek zijn doet geen pijn ... Brecht Capon & co waren alvast bijzonder geïnspireerd en zorgden voor een heerlijke thuiszege. Het feestje kon beginnen, al heeft de club nog steeds maar 8 op 36. Kwestie van perceptie, zijn ze nu vertrokken?

FLOP

Malinwa, de club van geel en rode lantaarn

Helemaal verdwenen bij KV Mechelen: de ambities richting play-off 1. Tegen Eupen en Lokeren moesten absoluut punten worden gepakt om onderaan weg te komen, na een 0 op 6 loert de crisis helemaal om de hoek.

De fans kwamen uitleg vragen aan de spelers, die echt geen gebrek aan inzet konden worden verweten. Al is dat een mogelijk nog pijnlijkere vaststelling: wat als dit gewoon het niveau is? Een gebrek aan efficiëntie voorin en achterin, in alle geledingen soms een stapje tekort komen ... Er moet iets veranderen.

Charleroi, de club van veel grijswaarden tussen wit en zwart

Helemaal verdwenen bij Charleroi: de vurigheid en de passie richting de top van het klassement. Enkele weken geleden leken de Zebra's nog dé uitdager van Club Brugge te kunnen gaan worden om de titel, maar een en ander is ondertussen veranderd.

Ook in de midweekspeeldag blonk het team uit in grijsheid en zonder al te veel passie. De kloof met de leider blijft acht punten, maar er moet ook bij de troepen van Félice Mazzu opnieuw iets veranderen om te blijven meespelen bovenaan.

Kortrijk, de club van wit en schaamrood op de wangen

Helemaal verdwenen bij Kortrijk: de strijd van de eerste weken, die hen een aantal gouden punten leek te hebben opgeleverd om een moeilijk seizoen te vermijden. De West-Vlamingen blijken dan plots veel minder te kunnen dan velen hadden vermoed.

Coach Anastasiou lijkt de ploeg niet meer op de rails te krijgen, in de achtergrond wordt al naar een opvolger gezocht. Het vertrouwen is helemaal weg, de duels tegen Genk en Mechelen zouden wel eens érg belangrijk kunnen zijn. Want er moet iets veranderen om het degradatiespook te verjagen.