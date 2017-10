Onze coachesbarometer: coach 7 ligt op het kapblok, zij moeten zich ook nog zorgen maken

Onaantastbaar

Aan de Gaverbeek is er weinig onrust na de 0 op 12 voor Zulte Waregem, terwijl ze ook in Charleroi na wat mindere prestaties niet meteen in paniek slaan: Felice Mazzu en Francky Dury zijn al jarenlang coach en zullen echt niet snel de laan uit worden gestuurd.

Laszlo Bölöni blijft met Antwerp op een wolk zitten en heeft voorlopig een stek in play-off 1 beet. Lokeren en STVV maakten al een trainerswissel mee, zowel Maes als De Roeck doen het uitstekend bij hun respectieve clubs.

Veilig

Ook AA Gent, Anderlecht en KV Oostende hebben ondertussen een nieuwe coach. Vanderhaeghe, Vanhaezebrouck en de gepromoveerde Custovic hebben wel wat krediet, zeker nu het met de drie clubs qua resultaten alvast iets beter lijkt te gaan.

Ook Clement, Rednic en Leko lijken gezien de recente resultaten van hun teams veilig te zitten bij hun teams. Toch is enige voorzichtigheid nog steeds geboden, want met een slechte reeks zou overal paniekvoetbal om de hoek kunnen loeren. En bij Eupen zijn de resultaten van Jordi Condom van ondergeschikt belang.

Opgelet

Albert Stuivenberg en Ricardo Sa Pinto zitten met Genk en Standard in een betere periode. Beide oefenmeesters leken hun hoofd al op het kapblok te mogen zetten, maar hebben hun hachje voorlopig (helemaal) gered. Toch kan het in de Luminus Arena en in de Vurige Stede snel gaan als het doel van het seizoen toch niet zou bereikt worden.

Op de wip

Tot slot hebben we nog een trainer waarvoor het stilaan vijf of zelfs tien ná twaalf is: Yannis Anastasiou. Volgens de geruchten zou Kortrijk al actief naar een opvolger zoeken, nog voor de coach is ontslagen. Geen punten pakken tegen Genk? Dan lijkt trainersontslag 7 iets voor volgende week.

Noot: Tom Caluwe van KV Mechelen komt hier niet aan bod. Hij heeft al aangegeven niet de ambitie te hebben als T1 te willen verder doen na het ontslag van Yannick Ferrera.