OH Leuven-spelers zijn klaar voor de strijd: "De wedstrijd van zaterdag is de enige die telt voor ons"

OH Leuven zal met grote aandacht kijken naar de wedstrijd tussen Beerschot Wilrijk en Roeselare. Zelf nemen de Leuvenaren het morgenavond op tegen Union Saint Gilloise. De spelers blaken van het zelfvertrouwen na de 2-2 op het Kiel.



"De wedstrijd van vorige week was zeer belangrijk met een mooi resultaat. Naar aanloop van die wedstrijd was de sfeer ook rustig op training. Coach Pearson vraagt veel focus, maar het mag ook geen stressboeltje worden natuurlijk", vertelt verdediger Dimitri Daeseleire aan Voetbalkrant.com

Dat verschillende OH Leuven-spelers over de nodige ervaring bezitten, kan een grote troef zijn. "We hebben inderdaad ervaring genoeg rondlopen in de kleedkamers en zeker geen spelers die naast hun schoenen lopen. De wedstrijd van zaterdag is de enige wedstrijd die telt voor ons. Met de uitmatch tegen Lierse zijn we nog niet bezig."

Volg OH Leuven - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (28/10).