Goaltjesdief OH Leuven richt zich tot de supporters: "Blijf ons zeker steunen"

Op de website van OH Leuven vertelt de aanvaller waarom het nu zo vlot loopt. "Ik krijg nu meer speelkansen om mezelf te bewijzen. Onze coach heeft ervoor gezorgd dat we een hechtere spelersgroep hebben. Het contact tussen hem en de spelers is goed. We maken samen onze doelen waar door wedstrijden te winnen."

Ook voor de Leuvense supporters, heeft 'Casa' een goed woordje over: "Het is deels danzkij hen dat we goede resultaten neerzetten. Op het Kiel zat het Leuvense vak helemaal vol. Ik wil hen vragen om ons zeker te blijven steunen tijdens de volgende twee wedstrijden. Daar putten we veel vertrouwen uit", besluit de aanvaller.