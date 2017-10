Berrier gaat Proto achterna met dreigementen, Coucke grijpt zwaar in en gaat dwars liggen

Berrier heeft gedreigd niet meer te spelen als hij niet gratis mag vertrekken of geen nieuw 'zot contract' krijgt, weet HLN. Voorzitter Marc Coucke schorstte hem na dat dreigement onmiddellijk. Zaterdag ontbrak Berrier nog 'geblesseerd', twee dagen later kwam er meer duidelijkheid over het waarom.

Ondertussen heeft Berrier aangesloten bij de beloften. Hij hoopt nog steeds om Oostende gratis te kunnen verlaten, maar daar willen ze minstens 1 miljoen euro voor hem krijgen. Berrier zegt dan wel dat er afspraken gemaakt zijn over een vertrek naar het buitenland, maar dat zou niet kloppen. Ratchaburi of Berrier zelf zullen dus moeten dokken vooraleer hij kan vertrekken.