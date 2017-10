Frank De Boer werd aan Anderlecht, Club Brugge én AA Gent gelinkt, nu is hij elders dé topkandidaat

Hoewel De Boer er twee mindere passages heeft opzitten bij Inter en vervolgens Crystal Palace, ligt de Nederlandse oefenmeester nog steeds goed in de markt. Oranje denkt aan hem als nieuwe bondscoach, maar ook de Rangers willen hem graag binnenhalen. Volgens The Daily Record is hij namelijk de topkandidaat om bij de club waar hij eerder speelde aan de slag te gaan.

De Boer werd de jongste jaren ook aan de Belgische topclubs gelinkt. Zo zei hij neen tegen Anderlecht in de zomer van 2016, waarna paars-wit in zee ging met René Weiler. Deze zomer dook zijn naam op bij Club Brugge, en enkele weken geleden nog bij AA Gent.