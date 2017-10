Het is zover: Genkse goalgetter zit na tien maanden eindelijk weer in de selectie

Nikos Karelis zit namelijk voor het eerst sinds zijn zware knieblessure weer in de selectie. Ruim tien maanden stond de Griekse goalgetter aan de kant bij Genk, nadat bij vorig seizoen in de competitiematch tegen AA Gent de kruisbanden van zijn linkerknie scheurde. Op dat moment zat de 25-jarige Karelis aan 9 goals in 18 competitieduels en 7 doelpunten in drie bekermatchen.

De revalidatie van Karelis duurde lang. In september leek de comeback nabij, maar door een overbelasting liep de terugkeer vertraging op. Na drie wedstrijden met de Genkse beloften, waarin hij onder meer twee keer scoorde tegen STVV, is de centrumspits eindelijk weer klaar voor het grote werk.

