Vanhaezebrouck snijdt het onderwerp van zijn drie spitsen aan: "Ik laat hem niet vallen" en "In die matchen hebben we hem nodig"

Eerst en vooral wil Vanhaezebrouck Teodorczyk absoluut niet laten vallen. In de hiërarchie blijft hij eerste spits en dat zal zo zijn tot hij zijn schorsing kent. "Het is simpel: als je ze niet zet, gaan ze ook niet scoren. Teo krijgt kansen, hij werkt ze simpelweg niet af. Maar we gaan hem blijven steunen, want hij heeft de kwaltiteiten."

Volgens Vanhaezebrouck zit hij ook niet goed in zijn vel sinds de match tegen Genk. "Die aankomende schorsing weegt op hem. Zelfs al geeft hij de indruk dat er niets hem raakt, hij weet wat hij gedaan heeft. Hij heeft de groep wat in de steek gelaten door dat te doen. En dat speelt mee, daar ben ik zeker van. Maar ik blijf in hem geloven. En hij gaat nog heel nuttig zijn voor ons."

Beric in moeilijkere matchen

Maar intussen zitten er twee hun frustratie te verbijten op de bank, of soms zelfs in de tribune. "Het zijn drie verschillende types, al lijkt Beric wel qua stijl veel op Teodorczyk. Fysiek wel iets minder indrukwekkend. Hamdi is in de zestien dan misschien de sterkste van de drie, zeker met het hoofd."

"Als ik denk dat we volk in de zestien nodig hebben, zal Hamdi dan ook in de selectie zitten. Als ik denk dat we meer in de ruimte zullen moeten spelen, zal dat Beric zijn. Voor de moeilijkere matchen dus. Maar we zullen zien hoe de schorsing van Teo evolueert."

Volg Eupen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (28/10).