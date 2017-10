Boeckx of Sels? Vanhaezebrouck geeft het 'antwoord'... "Ze komen precies van Jupiter"

De perceptie leefde dat Vanhaezebrouck aan het wachten was op een goeie kans om Matz Sels, die hem mee aan de titel hielp in Gent, de voorkeur op Boeckx te geven. Maar het plan is anders... Dat beweert Vanhaezebrouck zelf toch. En op de manier hoe hij het uitlegt, geloven we hem wel.

Het rotatiesysteem met de doelmannen gaat in voege blijven, want voor Hein zijn doelmannen niet anders dan veldspelers. "Doelmannen komen precies van een andere planeet. Vrouwen zijn van Venus, mannen van Mars en doelmannen komen dan nog van Jupiter. Alle veldspelers moeten zich neerleggen bij het feit dat ze gewisseld kunnen worden, maar doelmannen niet", begon Vanhaezebrouck zijn betoog.

"Vooral doelmannentrainers zijn van die mening: je moet ze vertrouwen geven. Eentje dan toch. Ik ben van een andere mening, maar nu nog die keeperstrainers overtuigen. (lacht) Alhoewel, ik heb geluk. Wij hebben een Hollander en die is toch wat progressiever."

Vanhaezebrouck zou dus de eerste Belgische trainer worden die geen onbetwiste nummer 1 in doel heeft. "Elke speler moet klaar zijn om te spelen. Ik zie Hamdi (Harbaoui) al afkomen: 'Ja coach, ik heb niet gescoord, maar dat ging ook niet, want ik heb twee weken niet gespeeld.' Dat zou ik niet pikken, waarom van een doelman dan wel?"

