Vanhaezebrouck heeft punt van kritiek voor sterkhouder: "Hij had twee opties en deed het verkeerde"

Vanhaezebrouck ziet ook hoe belangrijk de aanvaller is voor zijn team. Hij voegt die belangrijke onvoorspelbaarheid toe. Soms overdrijft hij daar echter ook in. "Ik ben heel tevreden over Onyekuru, al doet hij nog niet altijd wat we vragen", zei Hein.

"Maar dat is typisch voor zo'n creatieve jongen. Ik kende hem vooraf niet persoonlijk, maar hij is heel positief ingesteld met enorm veel talent. Ik hoop wel dat hij zich tegen Eupen niet nog meer zal willen laten zien, want tegen Genk maakte hij daardoor een verkeerde keuze."

Jeugdzondes

Eentje die hij wel niet te veel meer zal moeten maken. Samen met Teodorczyk ging hij af op Vucevic, maar in plaats van de bal breed te leggen op de Pool ging hij voor eigen succes. "En dan moet hij hem scoren. Ofwel geeft hij hem af ofwel scoort hij zelf, dat zijn de twee enige opties. Dat zijn jeugdzondes, maar die moeten er wel uit."

Over een mogelijk vertrek van zijn topschutter denkt Vanhaezebrouck niet na. "Waarom? Voor zover ik weet heeft hij geen clausule in zijn contract. Hij speelt nu altijd en hij heeft in elke match al getoond waarom hij altijd speelt."

