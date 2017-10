Onyekuru schept duidelijkheid over wat hij in de wintermercato wil gaan doen

De laatste vier matchen was Onyekuru er niet meer bij, nochtans zijn de cijfers bij Anderlecht ook verre van slecht. "Als alles goed gaat, dan zal ik er op het WK bij zijn - hoop ik. Wéns ik", laat hij weten in HLN. "Voor mijn carrière is dat belangrijk, maar ik heb dat niet zelf in handen. Afwachten. The coach has his ways", blijkt hij rustig te zijn.

"Alles gebeurt om een reden. Ik heb mijn arbeidsvergunning niet om in Engeland te kunnen spelen, maar het gaat de goede richting uit. Anderlecht was nu de juiste keuze voor mij. Wat er tijdens de mercato gebeurt, dat zien we dan wel weer. Ik heb alvast nooit gezegd dat ik Anderlecht in de winter wil verlaten. Misschien zijn er wel clubs geïnteresseerd in mij, maar ik focus me op Anderlecht. Ik ben niet bezig met blijven of vertrekken. Ik denk nu alleen aan de volgende match: zaterdag tegen Eupen."

