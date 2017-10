Jelle Van Damme: "Mijn geduld was wel een beetje op"

Van Damme kwam in de zomer over van LA Galaxy, maar een plek in de basis kon hij nog niet veroveren op de Bosuil. "Ik ben naar hier gekomen en ben even ziek geweest", vertelt de verdediger. "Ik heb een kleine aanpassingsperiode nodig gehad en heb ook enkele blessures gehad."

'Geen ambrasmaker'

"De laatste weken kan ik gerust van mezelf zeggen dat ik goed aan het trainen ben. Ik ben nooit het type geweest dat ambras zal maken. Maar mijn geduld was wel een beetje op om eerlijk te zijn", bekent Van Damme.

Door de blessure van Sall mocht Van Damme nog een kwartier invallen. "Maar kijk, ik heb mogen invallen wegens een blessure. Dat gaat nu zo eenmaal in het voetbal, al wens je dat niemand toe. We zullen de volgende wedstrijd wel zien. Maar natuurlijk sta ik te popelen om te spelen", besluit hij.